أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10-10-2018 بسوق الجملة والتجزئة

سجلت أسعار الفاكهة، اليوم الاربعاء، أسعارها الطبيعية حيث تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 3 إلى 5 جنيهات جملة وتجزئة من 6 إلى 8 جنيهات، والعنب ما بين 12 إلى 17 جنيهًا حسب النوع والجودة جملة وتجزئة من 20 إلى 25 جنيهًا ، والبرتقال من 3.5 إلى 5 جنيهات جملة وتجزئة من 6 إلى 8 جنيهات ، والبلح من 2 إلى 9 جنيهات جملة وتجزئة ما بين 10 و15 جنيهًا ، والموز من 3 إلى 6 جنيهات جملة وتجزئة من 8 إلى 12 جنيهًا ، والتفاح المستورد ما بين 22 و35 جنيهًا جملة وتجزئة من 35 إلى 45 جنيهًا ، الرمان من 4 إلى 7 جنيهات جملة وتجزئة من 10 إلى 12 جنيهًا ، والتين من 5 إلى 9 جنيهات جملة وتجزئة من 10 إلى 14 جنيهًا.





يأتى ذلك وسط ترقب عدد من التجار طرح محصول الشتاء من الفاكهة ؛ لضبط الأسعار التي ارتفعت في بعض الأنواع خلال الفترة الماضية بسبب نقص المعروض بعد التأثير السلبي لدرجات الحرارة على المحصول الصيفي وإتلاف كميات كبيرة منه ، مما أدّى إلى نقص المعروض بالسوق ، ومن ثَمّ زيادة اسعار بعض أنواع والفاكهة.