ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10-10-2018 بسوق الجملة والتجزئة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:30 ص
أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 10-10-2018 بسوق الجملة والتجزئة
طباعة
حازم محمد
 
سجلت أسعار الفاكهة، اليوم الاربعاء، أسعارها الطبيعية حيث تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 3 إلى 5 جنيهات جملة وتجزئة من 6 إلى 8 جنيهات، والعنب ما بين 12 إلى 17 جنيهًا حسب النوع والجودة جملة وتجزئة من 20 إلى 25 جنيهًا ، والبرتقال من 3.5 إلى 5 جنيهات جملة وتجزئة من 6 إلى 8 جنيهات ، والبلح من 2 إلى 9 جنيهات جملة وتجزئة ما بين 10 و15 جنيهًا ، والموز من 3 إلى 6 جنيهات جملة وتجزئة من 8 إلى 12 جنيهًا ، والتفاح المستورد ما بين 22 و35 جنيهًا جملة وتجزئة من 35 إلى 45 جنيهًا ، الرمان من 4 إلى 7 جنيهات جملة وتجزئة من 10 إلى 12 جنيهًا ، والتين من 5 إلى 9 جنيهات جملة وتجزئة من 10 إلى 14 جنيهًا.

يأتى ذلك وسط ترقب عدد من التجار طرح محصول الشتاء من الفاكهة ؛ لضبط الأسعار التي ارتفعت في بعض الأنواع خلال الفترة الماضية بسبب نقص المعروض بعد التأثير السلبي لدرجات الحرارة على المحصول الصيفي وإتلاف كميات كبيرة منه ، مما أدّى إلى نقص المعروض بالسوق ، ومن ثَمّ زيادة اسعار بعض أنواع والفاكهة.
المزيد عن: سوق الفاكهة في مصر سوق الفاكهة سوق العبور أسعار الفاكهة أخبار الاقتصاد المصري أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 10:50:46 AM