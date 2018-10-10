وزير الأوقاف: ندفع بالشباب الواعي إلى العمل الدعوي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أنه يؤمن بقوة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدفع بالشباب الواعي المثقف المؤهل للعمل القيادي، وأن وزارة الأوقاف تتبنى ذلك واقعا ملموسا في الدفع بهذه النوعية من الشباب، الذين يثبتون يوما بعد يوم جدارتهم بتحمل المسئولية وإنجاز المهام والملفات الموكلة إليهم بوعي وقوة ودأب وقدرة على العطاء.





وأضاف جمعة في تصريحات له، أن الوزارة إضافة إلى ما شهدته خلال الفترة الماضية من الدفع بالشباب سواء في العمل الإداري والقيادي والدعوي فإنها ستشهد خلال الفترة القريبة المقبلة مزيدا من التمكين لهذه النوعية من الشباب الذي يعد إضافة حقيقية للعمل الدعوي والوطني، كما أن الوزارة لن تبخل أو تضن بجهد أو مال في سبيل تأهيل هؤلاء الشباب على أعلى درجة ومستوى من التميز.



