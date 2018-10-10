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"ترامب" يقبل إستقالة "نيكي هيلي".. و"نتنياهو يعلق" شكرًا لدعمك لإسرائيل

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
ترامب يقبل إستقالة نيكي هيلي.. ونتنياهو يعلق شكرًا لدعمك لإسرائيل
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هالة الشحات
 
قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استقالة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حيث قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام عبر عن "تقديره العميق للتعاون والدعم الممتازين" من مندوبة الولايات المتحدة المستقيلة، وأضاف للصحفيين أن علاقة العمل مع الأمريكيين بناءة وقوية.

كما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى "هيلي"، على دعمها لإسرائيل، وقال إنها حاربت النفاق في المنظمة الدولية، وتابع نتنياهو في بيان "أشكر السفيرة نيكي هيلي، التي قادت معركة لا هوادة فيها ضد النفاق في الأمم المتحدة ومن أجل الحقيقة والعدالة في بلدنا"، وذلك حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري.
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