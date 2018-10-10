أمريكا تعتمد استراتيجية جديدة لمكافحة الأسلحة والظواهر الكهرومغناطيسية

اعتمدت الولايات المتحدة استراتيجية جديدة لمكافحة الحوادث الكهرومغناطيسية، بما في ذلك الظواهر الطبيعية والاستخدام المحتمل للأسلحة الكهرومغناطيسية ضدّها.

وورد في الاستراتيجية الجديدة المؤلفة من 23 صفحة، والتي نشرتها وزارة الأمن الداخلي: "يمكن للحوادث الكهرومغناطيسية المتطرفة الناجمة عن هجوم متعمد باستخدام صعقة كهرومغناطيسية، أو اضطرابات مغناطيسية طبيعية، يطلق عليها أيضا الطقس الفضائي، أن تلحق ضررا بجزء كبير من البنية التحتية الحيوية في البلد، بما في ذلك شبكة الطاقة ومعدات الاتصالات وإمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي والنقل".

كما تقول الاستراتيجية الجديدة، يمكن تنفيذ هجوم متعمد بمساعدة شحنات نووية خاصة، وأسلحة متخصصة غير نووية، ومنشآت كهرومغناطيسية موجهة عن بعد، ويمكن الإحساس بالعواقب المترتبة على استخدامها محليًا وعلى النطاق القاري، وهي مذكورة في الاستراتيجية. وقد يكون التأثير نفسه ناتجًا عن الظواهر الشديدة "للطقس الفضائي"، بما في ذلك انبعاثات البلازما من الشمس التي تصل إلى الأرض مصحوبة بإشعاع كهرومغناطيسي قوي.

وتشمل الاستراتيجية مجموعة من التدابير للوقاية من المخاطر الكهرومغناطيسية ، وتوسيع نطاق تدابير الاستجابة وحماية البنية التحتية. بالتفصيل، دون أن يتم وصف هذه التدابير والكشف عنها.

وعلى سبيل المثال، يمكن للنبضة الكهرومغناطيسية عند إطلاق شحنة نووية أن تعطل المجالات الكهرومغناطيسية على مسافة طويلة. لكن هناك آراء مختلفة حول مدى فعالية مثل هذا السلاح. ومن المفترض أن اختبارات تأثير النبض الكهرومغناطيسي على البنية التحتية قام بها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، كما تبادل العلماء في البلدين الخبرات في هذا الصدد.