5 خطوات لتنظيف بشرتك دون إصابتها بالجفاف.. تعرفي عليها!

تؤثر درجات الحرارة المرتفعة في الصيف والرطوبة التي مازلنا نشعر بها بشكل مباشر على البشرة، فتؤدي لجفاف البشرة واسمرارها وإبراز المشاكل المختلفة كظهور الحبوب ولسعات الشمس وغيرها، وهنا نلجأ جميعًا للعناية المضاعفة ببشرتنا، وخاصًة عند الذهاب للشاطئ والتعرض لحرارة الشمس المباشرة ومياة البحر وحمام السباحة.





ولكن رغم كل عادات تنظيف البشرة والاهتمام بها والتي نحرص عليها، يمكن أن نقع في فخ ضرر بشرتنا والتسبب في جفافها وتقشرها بسبب بعض التصرفات الخاطئة التي اعتدنا عليها أو نمارسها دون وعي، فنتعجب كيف تظل بشرتنا جافة رغم كل هذا الاهتمام؟





5 عادات عليكِ تغييرها عند تنظيف بشرتك صيفًا أو شتاءً:





- تنظيف بشرتك بالماء الساخن جدًا.





- إهمال استخدام مزيل المكياج سواء الطبي أو المزيلات الطبيعية، كزيت جوز الهند أو ماء الورد على سبيل المثال.





- استخدام منشفة وجه خشنة أو غير مخصصة لكِ شخصيًا.





- تجفيف وجهك بحركات قاسية وفركه بعنف، يؤدي ذلك ليس فقط لجفاف بشرتك ولكن لظهور التجاعيد مبكرًا أيضًا.





- استخدام وسيلة تنظيف للبشرة غير ملائمة لطبيعة بشرتك، أو تحتوي على الكحول والمواد الكيماوية الضارة.





5 خطوات فعالة لتنظيف بشرتك دون التسبب في جفافها:





الخطوة الأولى من تنظيف البشرة

أزيلي بقايا المكياج بمزيل مخصص أو بوسيلة طبيعية مناسبة لبشرتك، فكما ذكرنا سابقًا، يعمل زيت جوز الهند وماء الورد كمزيل مكياج طبيعي دون أي آثار جانبية، أو يمكنكِ إحضار نوع مخصص من الصيدلية ومناسب لطبيعة بشرتك هل هي جافة أو دهنية أو مختلطة، وهو ما عليكِ تحديده أولاً لأنه سيحدد لاحقًا كيفية تعاملك مع بشرتك في كل شيء، بدءًا من التنظيف والترطيب وحتى التجميل والمكياج.





الخطوة الثانية من تنظيف البشرة

استخدمي سائل تنظيف للبشرة يناسب أيضًا طبيعة بشرتك، أو صابون طبيعي غير مضاف له أي كحوليات والذي يتوافر في منافذ بيع مستحضرات التجميل المصنعة من مكونات طبيعية، كصابون الشوفان وصابون زيت الزيتون وصابون الجلسرين وغيرها. ولكن يجب أولًا معرفة النوع المناسب لبشرتك.





أيضًا هناك الكثير من الأنواع الطبيعة المتوافرة في الصيدليات وخالية من الكحول، لا تقومي بغسل وجهك طوال اليوم بمنظف البشرة أو الصابون، بل يكفي مرة واحدة صباحًا وأخرى قبل النوم، بينما غسل الوجه بالماء الفاتر فقط يكفي لبقية اليوم.





الخطوة الثالثة من تنظيف البشرة

استخدمي الماء الفاتر فقط عند غسل وجهك، تجنبي الماء الساخن الذي يسبب الجفاف وشيخوخة البشرة، ويمكنكِ بعد الانتهاء من غسل وجهك تمرير قطعة قطن مبللة بماء الورد على بشرتك أو عمل تدليك لبشرتك بالثلج بحركات دائرية، لغلق المسام وشد البشرة وتجنب ظهور البثور.





الخطوة الرابعة من تنظيف البشرة

بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، جففي بشرتك برفق بطريقة التربيت وليس الفرك أو الدعك، ولا تفرطي في استخدام أقنعة تقشير البشرة أو تنظيفها العميق، لأنها تؤدي للجفاف مع الإفراط فيها بل تكفي مرة أسبوعيًا مع الترطيب المستمر.





الخطوة الخامسة