"وام": الإمارات تقدم 33 طنًا من المكملات الغذائية إلى اليمن

قدمت دولة الإمارات 33 طنا من المكملات الغذائية لأطفال اليمن الذين يعانون من سوء التغذية الحاد و للحيلولة دون إصابة الأطفال الصغار بسوء التغذية وذلك عبر إطلاق برنامج غذائي شامل .

وطبقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" جرى تسليم المكملات الغذائية لمركز الإمداد الدوائي بمستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن وذلك ضمن جهود الإمارات المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

ووصلت في وقت سابق طائرة إماراتية إلى مطار عدن الدولي تقل 33 طنا من المكملات الغذائية المقدمة من دولة الامارات كمرحلة أولى من إجمالي 200 طن ستصل على دفعات خلال الأيام المقبلة في إطار الدعم الإماراتي وتعتبر هذه المكملات والمقويات الغذائية ضرورية لجميع الفئات من الأعمار وخاصة الأطفال وتدعى Plumpy Sup و Plumpy Nut.

وكان في استقبال الطائرة الدكتور أحمد الكمال وكيل وزارة الصحة اليمني و الدكتورة سعاد ميسري مدير عام مركز الإمداد الدوائي في عدن و سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن وعدد من المسؤولين اليمنيين.

إلى ذلك، أوفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فريقا طبيا للاطلاع على واقع القطاع الصحي في المحافظات اليمنية المحررة و تنفيذ عدد من المبادرات و الأعمال التي تسهم في تحسين الوضع الصحي الراهن في اليمن و تلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة اليمني أن دعم الإمارات المستمر للقطاع الصحي في اليمن ورفده بالأدوية و المكملات الغذائية اللازمة للأطفال و النساء و كبار السن يسهم في التخفيف من حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية إضافة إلى توفير خدمات علاجية للمواطنين اليمنيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وثمن الكمال دعم دولة الإمارات المستمر لأطفال اليمن لمواجهة سوء التغذية الحاد الذي ضرب بعض المناطق في المحافظات اليمنية جراء الحصار الجائر لميليشيات الحوثي واتباعها سلاح التجويع ضد المدنيين.

بدوره قال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن توزيع المكملات الغذائية سيتم بالتنسيق بين وزارة الصحة اليمنية والمنظمات الإغاثية الدولية .. موضحا أنه تم تخصيص جزء كبير منها لمناطق الساحل الغربي ومديرية الأزارق في محافظة الضالع وذلك ضمن الاستجابة الإماراتية العاجلة لإغاثة الأشقاء خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المناطق اليمنية.

وأضاف أن دولة الإمارات تعزز من جهودها الإنسانية على الساحة اليمنية لتعزيز الأمن الغذائي و توفير خدمات علاجية مناسبة للأشقاء بهدف التخفيف من معاناتهم الإنسانية خاصة الأطفال والنساء و كبار السن و تطبيع الحياة العامة بما يضمن استقرارهم و الحد من تفشي الأمراض المعدية و توفير العلاج اللازم لهم.