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ترامب يعلن حالة الطوارئ فى ولاية فلوريدا بسبب الإعصار "مايكل"

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:42 ص
ترامب يعلن حالة الطوارئ فى ولاية فلوريدا بسبب الإعصار مايكل
اعصار مايكل
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وكالات
 

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، حالة الطوارئ فى ولاية فلوريدا وأمر بتوفير مساعدات فيدرالية لاستكمال الجهود المحلية للتعامل مع الإعصار "مايكل".

 

 وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب أمر وزارة الأمن الداخلى والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق كل جهود الإغاثة لتخفيف الأعباء والمعاناة على السكان، مشيرًأ إلى توفير الجهود لإزالة المخلفات الناتجة عن الإعصار.

 

وكانت السلطات المحلية أمهِلت سكان شمال غرب ولاية فلوريدا حتى وقت مبكر من اليوم للإخلاء قبل وصول الإعصار مايكل، الذى يُفترض أن يبلغ السواحل الأمريكية فى منتصف الأسبوع، كعاصفة من الفئة الثالثة مع احتمال حصول أمطار وفيضانات مفاجئة مهددة للأرواح.

 

المزيد عن: حالة الطوارئ ترامب امريكا الإعصار مايكل
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