ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الأهلي "المنقوص" في فخ "كشري" الترسانة بكأس مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
الأهلي المنقوص في فخ كشري الترسانة بكأس مصر
الأهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 
يستضيف نادي الأهلي في الساعة الخامسة مساء اليوم نظيره الترسانة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

يدخل الأهلي مباراة اليوم في غياب لاعبيه الدوليين والمصابين حيث ضمت القائمة عددًا من الناشئين وشملت أسماء شريف إكرامي، وهشام محمد، وإسلام محارب، وصبري رحيل، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي، وكريم نيدفيد، وأحمد ياسر ريان، ومحمد عبد المنعم، وعلي لطفي، وأحمد علاء، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وميدو جابر، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، وعمار حمدي.

ويسعي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16من كأس مصر بعد الهزيمة 4-3 أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

أما الترسانة بقيادة مدربه أحمد كشري فيأمل في تحقيق المفاجأة والتأهل على حساب الأهلي استغلالًا لعدم اللعب بالقائمة الأساسية وغياب 14 لاعبًا عن الفريق.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والترسانة مع بيراميدز في دور الـ16 بعد أن تخطى طنطا أمس.



المزيد عن: كاس مصر الاهلي والترسانة الاهلي الأهلي والترسانة في الكأس اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 9:10:01 AM