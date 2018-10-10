الأهلي "المنقوص" في فخ "كشري" الترسانة بكأس مصر

يستضيف نادي الأهلي في الساعة الخامسة مساء اليوم نظيره الترسانة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.





يدخل الأهلي مباراة اليوم في غياب لاعبيه الدوليين والمصابين حيث ضمت القائمة عددًا من الناشئين وشملت أسماء شريف إكرامي، وهشام محمد، وإسلام محارب، وصبري رحيل، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي، وكريم نيدفيد، وأحمد ياسر ريان، ومحمد عبد المنعم، وعلي لطفي، وأحمد علاء، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وميدو جابر، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، وعمار حمدي.





ويسعي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الـ 16من كأس مصر بعد الهزيمة 4-3 أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.





أما الترسانة بقيادة مدربه أحمد كشري فيأمل في تحقيق المفاجأة والتأهل على حساب الأهلي استغلالًا لعدم اللعب بالقائمة الأساسية وغياب 14 لاعبًا عن الفريق.





ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والترسانة مع بيراميدز في دور الـ16 بعد أن تخطى طنطا أمس.











