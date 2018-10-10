ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

شاهد.. خروج طائرة روسية عن المدرج أثناء هبوطها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
شاهد.. خروج طائرة روسية عن المدرج أثناء هبوطها
هبوط طائرة
طباعة
وكالات
 

خرجت طائرة من طراز Sukhoi Superjet 100 تابعة لشركة "ياقوتيا" الجوية الروسية عن المدرج بعد هبوطها في مطار مدينة ياقوتسك.

 

وأفادت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا "روس أفياتسيا" بأن الحادث وقع في الساعة 21:21 بتوقيت موسكو مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقوم برحلة من مدينة أولان أودي إلى ياقوتسك.

 

وأضافت أن سبب الحادث يعود إلى تحطم جزء من نظام الهبوط (العجلات)، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تحمل 87 راكبا إضافة إلى أفراد الطاقم الخمسة، ولم يصب أحد في الحادث.

 

من جهتها أعلنت دائرة الطوارئ الإقليمية عن إغلاق مطار مدينة ياقوتسك بعد الحادث.

 

المزيد عن: مدرج طائرة روسية روسيا خروج طائرة روسية الهبوط
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 9:10:30 AM