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برلماني: لجنة الزراعة في انعقاد دائم حتى يتم حل مشكلة القطن

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:11 ص
برلماني: لجنة الزراعة في انعقاد دائم حتى يتم حل مشكلة القطن
رائف تمراز - عضو مجلس النواب
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نعيم يوسف
 
طمأن رائف تمراز، عضو مجلس النواب، الفلاحين بأن لجنة الزراعة والري في البرلمان ستكون في انعقاد دائم بدءا من يوم الخميس حتى يتم حل مشكلة أسعار القطن.

وأضاف "تمراز"، في لقاء مع قناة "dmc"، الفضائية، أن ذلك حتى يكون هناك مصداقية للبرلمان والحكومة أمام الفلاحين، ويحصل على حقه، ويثق في حديث الحكومة عن المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الفلاح يعمل بشكل دائم في الحقل الخاص به حتى لو لم يربح، ولا يستطيع حاليا تحقيق هامش ربح بسبب ارتفاع أسعار التكلفة.
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