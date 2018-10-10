زيادة تسجيل الناخبين عبر الإنترنت بعد إعلان تايلور سويفت عن ميولها السياسية

ذكر موقع فوت دوت أورج الالكتروني أن قرار المغنية الأمريكية تايلور سويفت الخوض في غمار السياسات الانتخابية والذي كشفت عنه لأول مرة يوم الأحد أدى إلى زيادة في تسجيل الناخبين عبر الإنترنت وخاصة بين الشباب.

وذكر الموقع غير الهادف للربح والذي يساعد الناخبين في التسجيل عبر الإنترنت أن أكثر من 250 ألف ناخب جديد قاموا بالتسجيل منذ بث سويفت رسالة على موقع إنستجرام تساند فيها مرشحين ديمقراطيين في ولاية تنيسي وحثها الناخبين على التسجيل.





وبالمقارنة بهذا العدد، فقد سجل الموقع 57 ألف ناخب جديد إجمالا في أغسطس آب الماضي و190 ألفا في سبتمبر أيلول. وكان أكثر من 60 بالمئة من المسجلين منذ يوم الأحد من شباب الناخبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، وهي زيادة رجح الموقع أن منشور سويفت هو الدافع وراءها.





وقال رافين بروكس الرئيس التنفيذي للعمليات في الموقع ”هذا أمر (تسجيل الناخبين) لا يصدق تماما ويفوق التوقعات“.





وأقر الموقع بأنه لم يكن من الممكن قياس التأثير المباشرة لخطوة سويفت، لكن بروكس قال إن الزيادة في الناخبين الشبان تتماشى مع القاعدة الجماهيرية لسويفت التي يغلب عليها الشباب.





وأوصى منشور سويفت على إنستجرام الناس بزيارة موقع فوت دوت أورج.





وتؤكد شعبية سويفت الكبيرة، إذ لها 112 مليون متابع على إنستجرام و84 مليونا على تويتر، على الطريقة التي يمكن من خلالها أن يستغل المشاهير وجودهم على الانترنت بإرسال رسائل فورية لملايين المعجبين.