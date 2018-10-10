عاجل.. ارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى 17 شخصا وتضرر أكثر من ألفي منزل

ذكرت السلطات في هايتي، يوم الثلاثاء، أن عدد القتلى في الزلزال الذي هز البلاد في مطلع الأسبوع الجاري ارتفع إلى 17 شخصا، وبحسب "رويترز" ألحق الزلزال أضرارا بقرابة 2500 منزل، مما زاد المخاوف من أن الكثير من المباني في حالة متداعية في البلد الفقير المطل على البحر الكاريبي.





وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 5.9 درجة شمال هايتي يوم السبت وأثار حالة من الفزع ولا سيما حول بورت دي بيه وهي بلدة ساحلية كانت الأكثر تضررا من الزلزال، وتأكدت يوم الثلاثاء وفاة شخصين آخرين ليصل عدد القتلى إلى 17، حسبما أعلنت وكالة الحماية المدنية.





وأشارت إلى أن 333 آخرين أصيبوا. وقال رئيس الوزراء جون أونري سيون إن 2280 منزلا تعرضت لأضرار وإن 168 دُمرت.



