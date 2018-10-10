رسميا.. إلغاء مباراتي غانا وسيراليون بالتصفيات الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، إلغاء مباراتي غانا أمام منتخب سيراليون، رسميًا بعد قرار تجميد النشاط الكروي بسيراليون.

وقال الكاف، في بيان رسمي له: "تم إلغاء مباراتي تصفيات أمم أفريقيا بين غانا وسيراليون في الحادي عشر والرابع عشر من أكتوبر على التوالي، بسبب تعليق النشاط الكروي في سيراليون بقرار من الفيفا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا بتجميد النشاط الكروي داخل سيراليون، بسبب التدخل الحكومي في القرارات الرياضية.