ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. إلغاء مباراتي غانا وسيراليون بالتصفيات الإفريقية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:28 ص
رسميا.. إلغاء مباراتي غانا وسيراليون بالتصفيات الإفريقية
منتخب غانا
طباعة
محمد الصو
 

 

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، إلغاء مباراتي غانا أمام منتخب سيراليون، رسميًا بعد قرار تجميد النشاط الكروي بسيراليون.

 

وقال الكاف، في بيان رسمي له: "تم إلغاء مباراتي تصفيات أمم أفريقيا بين غانا وسيراليون في الحادي عشر والرابع عشر من أكتوبر على التوالي، بسبب تعليق النشاط الكروي في سيراليون بقرار من الفيفا".

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا بتجميد النشاط الكروي داخل سيراليون، بسبب التدخل الحكومي في القرارات الرياضية.

المزيد عن: غانا سيراليون رياضة تصفيات امم افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 6:10:00 AM