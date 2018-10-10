بدأت مسيرتها كموديل وشاركت في برنامج هواة.. معلومات عن نيللي مقدسي في عيد ميلادها

تحتفل المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت نيللي في العاشر من أكتوبر عام ١٩٨٠، في العاصمة اللبنانية بيروت.





٢- تخرجت في كلية الحقوق.





٣- فازت بالمركز الأول في برنامج اكتشاف المواهب "كأس النجوم"، وذلك في عام ١٩٩٨.





٤- شاركت كموديل في عروض أزياء في بداياتها.





٥- طرحت أول ألبوماتها بعنوان "شوف العين" عام ٢٠٠١، مع شركة ميوزيك مستر.





٦- تعاقدت بعد ذلك مع شركة روتانا، وطرحت ٣ ألبومات هي "أهلي عرب" ٢٠٠٢، و"أنا أيه" ٢٠٠٣، و"أوف أوف" ٢٠٠٥.





٧- قدمت عدد من الإعلانات التجارية، منها مستحضر تجميل للشعر مع الفنان محمد نور، كما كانت سفيرة لإحدى علامات الساعات التجارية.





٨- شاركت في برنامج "سبلاش" على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام ٢٠١٣.





٩- اختفت عن الساحة لفترة، ثم عادت في عام ٢٠١٦، من خلال أغنية "مفيش رجالة" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا مقبولًا.





١٠- طرحت نيللي أحدث أغانيها "هلا هلا" على طريقة الفيديو كليب في يونيو الماضي، مع المخرج بشير لاغوسيس.







