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بدأت مسيرتها كموديل وشاركت في برنامج هواة.. معلومات عن نيللي مقدسي في عيد ميلادها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:46 ص
بدأت مسيرتها كموديل وشاركت في برنامج هواة.. معلومات عن نيللي مقدسي في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت نيللي في العاشر من أكتوبر عام ١٩٨٠، في العاصمة اللبنانية بيروت.


٢- تخرجت في كلية الحقوق.


٣- فازت بالمركز الأول في برنامج اكتشاف المواهب "كأس النجوم"، وذلك في عام ١٩٩٨.


٤- شاركت كموديل في عروض أزياء في بداياتها.


٥- طرحت أول ألبوماتها بعنوان "شوف العين" عام ٢٠٠١، مع شركة ميوزيك مستر.


٦- تعاقدت بعد ذلك مع شركة روتانا، وطرحت ٣ ألبومات هي "أهلي عرب" ٢٠٠٢، و"أنا أيه" ٢٠٠٣، و"أوف أوف" ٢٠٠٥.


٧- قدمت عدد من الإعلانات التجارية، منها مستحضر تجميل للشعر مع الفنان محمد نور، كما كانت سفيرة لإحدى علامات الساعات التجارية.


٨- شاركت في برنامج "سبلاش" على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام ٢٠١٣.


٩- اختفت عن الساحة لفترة، ثم عادت في عام ٢٠١٦، من خلال أغنية "مفيش رجالة" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا مقبولًا.


١٠- طرحت نيللي أحدث أغانيها "هلا هلا" على طريقة الفيديو كليب في يونيو الماضي، مع المخرج بشير لاغوسيس.



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