بدأت مسيرتها كموديل وشاركت في برنامج هواة.. معلومات عن نيللي مقدسي في عيد ميلادها
تحتفل المطربة اللبنانية نيللي مقدسي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.
١- ولدت نيللي في العاشر من أكتوبر عام ١٩٨٠، في العاصمة اللبنانية بيروت.
٢- تخرجت في كلية الحقوق.
٣- فازت بالمركز الأول في برنامج اكتشاف المواهب "كأس النجوم"، وذلك في عام ١٩٩٨.
٤- شاركت كموديل في عروض أزياء في بداياتها.
٥- طرحت أول ألبوماتها بعنوان "شوف العين" عام ٢٠٠١، مع شركة ميوزيك مستر.
٦- تعاقدت بعد ذلك مع شركة روتانا، وطرحت ٣ ألبومات هي "أهلي عرب" ٢٠٠٢، و"أنا أيه" ٢٠٠٣، و"أوف أوف" ٢٠٠٥.
٧- قدمت عدد من الإعلانات التجارية، منها مستحضر تجميل للشعر مع الفنان محمد نور، كما كانت سفيرة لإحدى علامات الساعات التجارية.
٨- شاركت في برنامج "سبلاش" على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال في عام ٢٠١٣.
٩- اختفت عن الساحة لفترة، ثم عادت في عام ٢٠١٦، من خلال أغنية "مفيش رجالة" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا مقبولًا.
١٠- طرحت نيللي أحدث أغانيها "هلا هلا" على طريقة الفيديو كليب في يونيو الماضي، مع المخرج بشير لاغوسيس.