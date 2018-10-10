موعد مباراة الأهلي ضد الترسانة في كأس مصر والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق الأهلي، بقيادة باتريس كارتيرون، مباراة قوية وصعبة ضد الترسانة، اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في إطار منافسات دور 32 من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي مع الترسانة في كأس مصر على استاد السلام، اليوم الأربعاء والموافق 10 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ويسعى الترسانة الذي فشل في الصعود للممتاز، لعمل مفاجأة كبيرة والتغلب على الأهلي والصعود لدور الستة عشر من البطولة مستفيدًا من كمية الإصابات التي ضربت القلعة الحمراء والغيابات التي يعاني منها.

وكان المارد الأحمر قد خسر بنتيجة 3-4 من الاتحاد السكندري في منافسات الدوري حيث ظهر الفريق بشكل سيء وعلى عكس المتوقع.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الأهلي مع الترسانة في دور 32 من كأس مصر مباشرةً عبر قناتي "ON Sport HD" و"النيل للرياضة".

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الترسانة مع الأهلي عبر موقع الفجر الرياضي.