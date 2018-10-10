الحكومة تحسم الجدل وتعلن القرار النهائي بشأن تقليل ساعات وأيام العمل لموظفي الدولة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، رفضت تطبيق مقترح تقليل وتقليص عدد أيام العمل الأسبوعي، بالنسبة للموظفين في القطاع الإداري، ومختلف مرافق الدولة، وذلك بعدما أشارت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة المصرية لدراسة هذا الأمر، إلى كونه لن يكون مفيد بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للصالح العام.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "TeN"، الثلاثاء، أن هناك مقترح بتغيير ساعات العمل باستبدال موعد الحضور من التاسعة صباحًا إلى الثامنة، فضلًا عن مقترحات أخرى لتقليص أيام العمل الأسبوعية يتم مناقشتها حاليًا.





وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة بعض المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة إلى مجلس الوزراء، من أجل تطوير العمل الحكومي، وتحقيق الاستفادة القصوى منه، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصري.





وأشار المتحدث باسم الوزراء، إلى أن مقترح تقليص أيام العمل إلى 3 أيام، تم رفضه بصورة نهائية من قبل مجلس الوزارء في الوقت الحالي، وذلك بعدما تم إجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي بشأنه، بسبب أنه لن يتم تحقيق أي استفادة من تقليص عدد أيام العمل الأسبوعي إلى 3 أيام فقط.



