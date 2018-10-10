ما لا تعرفه عن الكينج منير في عيد ميلاده

عرفت أجيال عدة الحب على صوت الكينج محمد منير، وعاشت أجواء العشق والهيام، ولمست عنان السماء بصوته الشجي، واختبرت مشاعر مختلفة بين الشجن والحنين للماضي والوطنية والرغبة في تقديم الأفضل.

وعلى مدار أكثر من ٤ عقود، تربع الكينج على عرش الغناء، حيث أصبح أول مطرب عربي يغني الجاز، وتحقق أغانيه مبيعات قياسية.

ومع احتفال الكينج منير، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الرابع والستين، يقدم " الفجر الفني " ١١ معلومة عن الكينج.





١- ولد محمد منير أبا زيد جبريل متولي ولد في قرية منشيه النوبة بأسوان، في العاشر من أكتوبر عام 1954.



٢- تخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.



٣- أبصر ألبومه الأول "علموني عنيكي" النور عام 1977.



٤- في عام 1981، كان منير على موعد مع الأرقام القياسية، فحقق ألبوم "شبابيك" مبيعات هائلة، وصُنف من ضمن أفضل الألبومات الموسيقية العربية والأفريقية في القرن العشرين.



٥- وعلى مدار مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من ٤ عقود، طرح منير أكثر من ٢٥ ألبومًا غنائيًا، أشهرها: "حواديت"، و"الليلة يا سمرا"، و"أهل العرب والطرب".



٦- إلى جانب الغناء، كان للكينج منير تجارب تمثيلية مهمة، بدأت في عام 1986، من خلال مشاركته في فيلم "اليوم السادس"، كما شارك في نفس العام في فيلم " الطوق والأسورة" للمخرج خيري بشارة ، وكان أشهر الأفلام التي شارك فيها هو "المصير" عام عام 1997، والذي غناه فيه أغنيته الشهيرة "علي صوتك".



٧- وفي التلفزيون، شارك منير في مسلسلات "علي عليوة"، و"جمهورية زفتي"، وقام في عام ٢٠١٦ ببطولة مسلسل "المغني" الذي يحكي قصة ص عوده الفني.



٨- اشتهر منير بأداء تتر مقدمة ونهاية مسلسل الكرتون العربي الأشهر "بكار".



٩- لعبت أغنيته "ازاي" دورًا مهمًا في تحميس المشاركين في ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، واعتبرت من أهم أغاني المرحلة، رغم أن منير صورها قبل الحدث بعام ونصف وأهداها للتلفزيون المصري الذي رفضها بدوره عرضها، لتعرضها بعد ذلك جميع القنوات وقت الثورة.



١٠ يُعرف عن منير تفضيله وضع العزوبية، لكنه فاجأ جمهوره في عام ٢٠١٤، بإعلان زواجه من داليا يوسف ذات الأصول النوبية والتي تعيش في العاصمة الإنجليزية لندن، إلا أنه سرعان ما انفصلا عنها بعد أقل من شهرين.



١١- شارك الكينج مينر صديقه الهضبة عمرو دياب في أغنية "القاهرة" والتي حققت نجاحًا كبيرًا وأسعدت جمهور النجمين.







