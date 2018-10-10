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عامر عامر: اسألوا ناجي عن سبب غيابي عن معسكر مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:48 ص
عامر عامر: اسألوا ناجي عن سبب غيابي عن معسكر مصر
احمد ناجي
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عمرو مصطفى
 

أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، أنه لا يعلم سبب غيابه عن معسكر المنتخب المصري في الفترة الماضية.

 

وقال الحارس في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "محدش اتكلم معايا قبل معسكر منتخب مصر الحالي، ولكن أبو جبل حارس كويس وأتمنى له التوفيق، كنت أتمنى التواجد بالتأكيد".

 

وتابع: "لا أعرف سبب غيابي عن معسكر مصر قبل كأس العالم، اسألوا أحمد ناجي عن السبب وليس أنا".

 

وأضاف عامر في تصريحاته: "في لعيبة كتير لو لعبت في الأهلي أو الزمالك هتاخد فرصة في المنتخب علشان العين على الأندية الكبيرة أقوى، أتمنى تغيير هذه النظرة، في لعيبة مهمة في أندية تانية مستواها يؤهلها للعب في المنتخب".

المزيد عن: منتخب مصر عامر عامر رياضة اخبار الرياضة احمد ناجي
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