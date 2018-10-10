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كارتيرون يستقر على استمرار علي لطفي أمام الترسانة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:35 ص
كارتيرون يستقر على استمرار علي لطفي أمام الترسانة
علي لطفي
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محمد الصو
 

 

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار علي لطفي في حراسة مرمى الفريق أمام الترسانة بكأس مصر.

 

وتأتي مشاركة لطفي، للمباراة الثانية على التوالي، بسبب غياب شريف إكرامي، عن مواجهة وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال إفريقيا بقرار من الكاف، ورغبة كارتيرون في تثبيت أقدام الحارس بالمشاركات، حتى يكون جاهزًا للمباراة المصيرية برابطة الأبطال.

 

وكان الجهاز الفني، عقد جلسة مع الحارس لمطالبته بنسيان مباراة الاتحاد السكندري، بالدوري والتي تلقى خلالها أربعة أهداف.

 

ويلتقي الأهلي الترسانة، مساء اليوم ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

 

المزيد عن: لدوري علي لطفي رياضة الاهلي الاخبار الرياضية الاتحاد السكندري اخبار الرياضة
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