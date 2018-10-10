شيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة حقيقة حملها من حسام حبيب
الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
وجهت إحدى المذيعات سؤالًا للمطربة شيرين عبد الوهاب، خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية التي أجرتها أمس الثلاثاء حول حقيقة حملها من زوجها المطرب حسام حبيب "فيه حاجة جاية فى السكة؟ ".
وردت شيرين عبد الوهاب: "ماينفعش كل المطربات يحملوا فى نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسى عجرم تقوم بالسلامة.. أيوة أنا نيكست".
شيرين أكدت بهذه التصريحات الشائعات التى تناولها الجمهور خلال الفترة الأخيرة حول انتظارها أول مولود من حسام حبيب.
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