ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة حقيقة حملها من حسام حبيب

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:40 ص
شيرين عبد الوهاب تكشف لأول مرة حقيقة حملها من حسام حبيب
طباعة
 

وجهت إحدى المذيعات سؤالًا للمطربة شيرين عبد الوهاب، خلال إحدى اللقاءات التليفزيونية التي أجرتها أمس الثلاثاء حول حقيقة حملها من زوجها المطرب حسام حبيب "فيه حاجة جاية فى السكة؟ ".

وردت شيرين عبد الوهاب: "ماينفعش كل المطربات يحملوا فى نفس الوقت، لازم بالدور، كفاية نانسى عجرم تقوم بالسلامة.. أيوة أنا نيكست".

شيرين أكدت بهذه التصريحات الشائعات التى تناولها الجمهور خلال الفترة الأخيرة حول انتظارها أول مولود من حسام حبيب.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن شيرين عبد الوهاب سينما دراما حمل حسام حبيب الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الجونة
الأهلي
-
x
17:00
-
الترسانة
مصر المقاصة
-
x
20:00
-
أبو قير للأسمدة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
أوكرانيا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/10/2018 2:30:01 AM