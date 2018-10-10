حزب الإصلاح يصنع الأزمات في المناطق المحررة





يواصل حزب الإصلاح، وبتوجيهات قطرية، على تأزيم الأوضاع في المناطق المحررة من مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب وشرق اليمن، وذلك بتجنيد خلايا خاصة مهمتها تأجيج الشارع ضد الشرعية والتحالف.





كما تقوم الخلايا الإخوانية الممولة قطرياً، بتنفيذ عمليات اغتيالات ضد قيادات عسكرية وحكومية، كان آخرها ما تعرض له محافظ تعز أمين أحمد محمود من محاولة اغتيال في مدينة عدن، بعبوة ناسفة، وذلك بهدف إلصاق الجريمة بالسلطات الأمنية في عدن.





كما يعمل حزب الإصلاح على تأجيج الشارع الجنوبي للخروج بمظاهرات ضد قوات التحالف وإقحام لافتات مسيئة له، خلال التظاهرات التي تخرج للاحتجاج على غلاء الأسعار بفعل الحوثيين



