مصادر: ميليشيا موالية للإصلاح تحاول تفجير مواجهات في شبوة

قال مصدران محلي وآخر عسكري، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، أن قوات محسوبة علی التجمع اليمني للإصلاح، تحاول تفجير الأوضاع في المحافظة عسكرياً منذ يوم الأحد الماضي.





وأوضح أن "الإصلاح أرسل تعزيزات من مسلحيه إلى منطقة ظليمين قادمة من محافظة مأرب"، وفقًا لما ذكره موقع "يمن نيوز" الإثنين.





وأشار المصدران، إلى أن قوات النخبة الشبوانية ترصد التحركات المشبوهة وعززت في المقابل وجودها على مداخل بيحان.





وقال مصدر بنخبة شبوة، إن قوات النخبة بسطت سيطرتها على معسكر مرة الوقع في مديرية نصاب والقريب من بيحان.



