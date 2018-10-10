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المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن عمل يجمعه بالمطربة أصالة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:05 ص
المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن عمل يجمعه بالمطربة أصالة
المستشار تركي ال الشيخ والفنانة اصالة
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الفجر الرياضي
 

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن عمل فني سيجمعه بالفنانة أصالة، خلال الساعات المقبلة.

 

وكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ان شالله خلال ساعتين سينزل عمل يجمعني مع الفنانة الكبيرة اصالة ".

 

يذكر أن العمل الغنائي الذي تقوم به أصالة من إنتاج معالي المستشار تركي آل الشيخ، وكلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، وألحان وليد سعد، بالإضافة إلى توزيع  Ismail Tunçbilek، ووتريات هاني فرحات وهندسة الصوت لـ Ümit Yücekaya، ومكس / ماستر لطارق مدكور.

 

المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن عمل يجمعه بالمطربة أصالة
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