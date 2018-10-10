شاهد.. بكاء حماقي في أول ظهور غنائي له بعد وفاة عمته (صور)





لم يتمالك المطرب محمد حماقي، نفسه وانهار في البكاء خلال الحفل الذي أحياه بجامعة الإسكندرية في أول ظهور غنائي له بعد وفاة عمته.





حماقي بكى خلال أدائه أغنيته الشهيرة "مابلاش"، تأثرًا بوفاة عمته أول أمس الإثنين، والتي شيعت جنازتها صباح أمس.



وتفاعل عدد كبير من محبي حماقي من الطلبة، معه خلال تقديمه مجموعة كبيرة من أغانيه.

