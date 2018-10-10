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عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق ضخم في 17 منزلا بسوهاج

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:45 ص
عاجل.. التفاصيل الكاملة لحريق ضخم في 17 منزلا بسوهاج
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أبورية حسين
 
أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في احتراق ما يزيد على 17 منزلًا بقرية عرب بني واصل بمركز ساقلته شمال شرق سوهاج.


ونقلت الإسعاف المصابين بالاختناق لمستشفي ساقلته العام، بجانب شخص مصاب بنسبة حروق 60% إلى مستشفى سوهاج العام.


وانتقل إلى مكان الحريق اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، للإشراف على عملية إخماد الحريق وجرى الدفع بـ10 سيارات إطفاء للمنطقة، كما تم رسال 7 سيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق.


واندلع الحريق في 17 منزلًا بقرية بني عرب بني واصل بمركز ساقلته، ولم يتضح بعد أسباب الحريق.


وأفاد مصدر من داخل القرية، بأن عدد المنازل المحترقة، قد يرتفع لأكثر، بسبب شدة الرياح.
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