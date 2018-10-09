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هويسكا يعلن إقالة مدربه ليو فرانكو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:16 م
هويسكا يعلن إقالة مدربه ليو فرانكو
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أعلن نادي هويسكا المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه ليو فرانكو.

وجاءت إقالة فرانكو بعد خسارة هويسكا 5 مرات في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني.

وبدأ هويسكا رحلته في الليجا بالفوز على إيبار (2-1)، قبل أن يتعادل مع أتلتيك بيلباو (2-2).

وتعرض هويسكا لهزيمة مذلة على يد برشلونة حاملة اللقب (2-8)، ومنذ ذلك الحين بدأت المعاناة الحقيقية للفريق في الدوري المحلي.

وذكر هويسكا في بيانه "هويسكا يقدر التزام وإصرار المدرب خلال فترة عمله في النادي".

وتولى الحارس الأرجنتيني فرانكو الذي أنهى مسيرته الكروية في صفوف هويسكا، منصب المدير الفني للفريق في يونيو الماضي.

المزيد عن: هويسكا ليو فرانكو فرانكو الدوري الإسباني
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