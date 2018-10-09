المنتخب المصري يؤدي مرانه الثاني بدون محمد صلاح استعدادا للقاء سوازيلاند

خاض المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، مرانه الثاني تحضيراً لمواجهة منتخب سوازيلاند يوم الجمعة القادم في ستاد السلام ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وشارك في التدريبات اليوم 23 لاعباً، فيما لم يتمكن محمد صلاح نجم فريق ليفربول من التواجد ضمن المران الجماعي، بعدما سمح له المدير الفني للمنتخب أجيري الاسترخاء عدة ساعات، لقضائها مع أسرته.

ومن المقرر أن يصل نجم المنتخب الوطني إلى القاهرة، مساء اليوم، وينضم إلى تدريبات الفريق اعتبارا من الغد.