3 أسباب وراء تراجع محمد صلاح.. و4 حلول لاستعادة بريقه مع ليفربول





أثار تراجع المستوى الفني لمحمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي الجدل هذا الموسم على الرغم من البداية القوية له في الموسم الماضي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" 3 أسباب وراء تراجع محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم، و4 حلول سحرية لاستعادة نجم الريدز بريقه من جديد.









ضغوط نفسية

يتعرض محمد صلاح إلى ضغوط نفسية هائلة في الفترة الحالية مع الريدز بعد الانطلاقة القوية الموسم الماضي وتسجيله 40 هدف وتصدره مسابقة الدوري الإنجليزي.





ويحمل صلاح نفسه عبء كبير لرغبته في تكسير الرقم الذي حققه الموسم الماضي وتسجيل أكبر عدد من الأهداف وهو ما يجلعه خارج نطاق الخدمة في كثير من الأحيان.









أنانية ماني

من الأزمات التي ساهمت في تراجع محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي هذا الموسم عن الانطلاقة القوية الموسم الماضي، خلافه مع السنغالي ساديو ماني والأنانية التي غلبت على الثنائي مع انطلاق هذا الموسم واشتعال الحرب البادرة حول من الأسرع داخل المستطيل الأخضر.





وتأثر صلاح وماني معاً بالحرب التي بينهما وتنشر تفاصيلها في كل وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية كل يوم.









الحرب مع الجبلاية

وضع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة لاعب ليفربول الإنجليزي في مأزق دائم بالدفاع عن نفسه في الحرب الباردة التي تشن ضده من وقت لأخر خاصة بعد رحلة المنتخب في روسيا للمشاركة في كأس العالم وما تبع ذلك من مهزلة حضور الفنانين لفندق إقامة المنتخب في الشيشان وغيرها من الأزمات.





ووضح تأثر محمد صلاح بمشاكله مع اتحاد الكرة سواء مع المنتخب أو الريدز بدليل جلسته الأخيرة مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستاد برج العرب بالإسكندرية قبل مباراة النيجر للحديث عن تجاوزات مجلس الجبلاية في رحلة روسيا.









4 حلول سحرية

هناك 4 حلول سحرية على مائدة محمد صلاح نجم ليفربول من أجل استعادة بريقه الفني من جديد مع الريدز.









الانصراف عن الألقاب الفردية





أول هذه الحلول السحرية على مائدة النجم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الجديد الانصراف عن التفكير في الألقاب الفردية والتركيز فقط في صناعة مجد جماعي لفريق الريدز بالكامل ثم يأتي صناعة الألقاب الفردية وتصدر هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويشعر المتابع لمحمد صلاح مع ليفربول سعى نجم الريدز إلى تسجيل أكبر عدد من الأهداف وكسر الرقم الذي حققه الموسم الماضي برصيد 40 هدف وتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي.









التعاون مع ماني

يجب على محمد صلاح من أجل استعادة بريقه مع الريدز من جديد مراجعة حساباته في علاقته بالسنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول خاصة بعد الحرب الباردة التي اشتعلت بينهما مؤخراً مع بداية هذا الموسم وظهرت على وسائل الإعلام العالمية.





ومن الأفضل للنجم محمد صلاح مع ليفربول عودة روح التعاون مع ساديو ماني وغلق هذا الملف من أجل التركيز داخل المستطيل الأخضر وتحقيق ألقاب جماعية للفريق من جانبهما خاصة إن يورجن كلوب المدير الفني أكد لهما أن ليفربول هو النجم وليس فريق اللاعب الأوحد.









نصيحة أبوتريكة





الحل السحري الأخر على مائدة نجم ليفربول هو العامل بنصيحة محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق والمنتخب الوطني بضرورة الاستمتاع بكرة القدم وعدم الالتفات إلى أي حروب أخرى خارج أرض الملعب سواء مع اتحاد الكرة أو زملائه بالفريق مثلما يحدث الأن مع ساديو ماني.





وبلاشك أن نصيحة محمد أبوتريكة لمحمد صلاح يجب أن يعمل بها الأخير بشكل مثالي لاستعادة بريقه الفني.









تفادي أزمات الجبلاية

الحل الأخير أمام صلاح هو تفادي أزمات اتحاد الكرة ووضعه دائماً في مرمى النيران للدفاع عن نفسه كما حدث مؤخراً والخروج في "لايف" عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" من أجل توضيح الأمر والدفاع عن نفسه أمام الجماهير المصرية.





من الأفضل أن يتعامل رامي عباس وكيل صلاح مع اتحاد الكرة بأسلوب أفضل حتى لا ينشغل نجمه بحروب وهمية مستقبلاً.



