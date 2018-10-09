متحدث الزراعة عن توريد القطن: "الهم الأكبر بالنسبة للوزير"

وجه الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، التحية للفلاحين المصريين الذين قاموا بزراعة القطن، معترفًا بأننا نواجه أزمة حقيقية في توريد القطن.





وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الزراعة على علم بالأمر، ونحن نتابعه بشكل جيد، وهناك مشاورات مستمرة مع جميع الوزارات المعنية لحل هذه الأزمة سريعًا، معقبًا: "عنصر الوقت مش في صالحنا".



