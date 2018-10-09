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متحدث الزراعة عن توريد القطن: "الهم الأكبر بالنسبة للوزير"

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:14 م
متحدث الزراعة عن توريد القطن: الهم الأكبر بالنسبة للوزير
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رقية جمال
 
وجه الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، التحية للفلاحين المصريين الذين قاموا بزراعة القطن، معترفًا بأننا نواجه أزمة حقيقية في توريد القطن. 

وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الزراعة على علم بالأمر، ونحن نتابعه بشكل جيد، وهناك مشاورات مستمرة مع جميع الوزارات المعنية لحل هذه الأزمة سريعًا، معقبًا: "عنصر الوقت مش في صالحنا".

وتابع، أن توريد القطن الهم الأكبر بالنسبة لوزير الزراعة، ومن المحتمل أن يصدر قرار في هذا الشأن باجتماع مجلس الوزراء غدًا. 
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