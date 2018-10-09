"الصحة": سحب تراخيص العيادات حال عدم إعطاء المريض إيصال بالكشف

قال الدكتور علي محروس، وكيل وزارة الصحة، إن الوزارة ستُكثف الرقابة على العيادات الخاصة، والمراكز الطبية بسبب المغالاة في أسعار الكشف، خاصة أن الخدمة الطبية من المفترض أن يتواجد بها شيء من الإنسانية والرحمة.





وتابع "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن بعض الأطباء يقومون بزيادة سعر الكشف نتيجة الإقبال عليهم، والمواطن يعتقد أن هذا الطبيب الأفضل بسبب زيادة سعر الكشف، وهذا يعني أن المواطن يساهم بصورة غير مباشرة في زيادة سعر كشف الطبيب.



