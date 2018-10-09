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هواتف "جوجل بيكسل 3" ستكون متاحة للحجز المسبق بعد نهاية المؤتمر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:02 م
هواتف جوجل بيكسل 3 ستكون متاحة للحجز المسبق بعد نهاية المؤتمر
جوجل بيكسل 3
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في تمام الساعه 6 مساءً بتوقيت السعودية من هذا اليوم، تعقد شركة جوجل الأمريكية مؤتمراً صحفيا بعنوان " Made by Google" والمخصص للكشف عن أجهزة البيكسل.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن هاتفي Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL، وقد حظي الهاتفين بتسريبات عديدة لكن الغريب بالأمر أن جوجل نشرت تغريدة بالأمس أثارت عديد التساؤلات وكانت بعنوان هل متأكد بأنك تعرف عليك شي تابعنا غدا.

وهذا الأمر أثار حفيظة العديد من المواقع التقنية حول إذا ما كانت جميع التسريبات السابقة هي صحيحة أو مجرد خدعة من شركة ألفابت.

بجميع الأحوال ما هي إلا ساعات قليلة وسيتم الكشف عن كلا الهاتفين، مع الإشارة بأن كل من Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL سيتم فتح الطلب المسبق عليهما اعتباراً من هذا اليوم على أن تبدأ أوامر الشحن يوم 22 أكتوبر الجاري.
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