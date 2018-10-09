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نصر عزام ينفى صدور حكم بخصم نقاط من الزمالك في أزمة ماريتيمو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 10:59 م
نصر عزام ينفى صدور حكم بخصم نقاط من الزمالك في أزمة ماريتيمو
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الفجر الرياضي
 
أكد نصر عزام محامى الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، عدم صحة الأنباء المتداولة بصدور حكم  بخصم 6 نقاط من القلعة البيضاء ، في أزمة نادى ماريتيمو البرتغالي، مؤكدا بانه تم تقديم الاستئناف في الموعد القانوني.


وأشار نصر عزام، بأنه حاليا جاري التفاوض مع المحامي البرتغالي لنادى ماريتيمو، للتفاوض على تخفيض الغرامة المالية الموقعة على الزمالك، والمقدرة ب 250 ألف يورو، بخلاف المبلغ الأصلي للنادي 350 ألف يور، على أن تتم جدولة المبلغ المالي المتبقي وتسديده للنادي البرتغالي لغلق هذا الملف بشكل نهائي.

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