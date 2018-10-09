تركيا تعتقل 90 شخصاً بشبهة الانضمام لحزب العمال الكردستاني

أعلنت وزارة الداخلية التركية، أن السلطات اعتقلت 90 شخصاً، اليوم الثلاثاء، للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تنفيذ العملية في ثمانية أقاليم لوقف أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أن العملية مستمرة.

ولم تتضح بعد هوية المعتقلين في عملية اليوم، وقال حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، يوم الأحد، إن 140 من أعضائه اعتقلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية.

وتتهم الحكومة التركية، الحزب، بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً على تركيا منذ عام 1984. وتصاعد العنف في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد انهيار هدنة في عام 2015.

ونفذت تركيا، في الشهور الأخيرة، ضربات بشكل منتظم على قواعد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، خصوصاً على معاقل الحزب في جبال قنديل، حيث هددت أنقرة أيضاً بتنفيذ هجوم بري.