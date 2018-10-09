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شاهد .. شيرين رضا مع والدها في طفولتها

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:31 م
شاهد .. شيرين رضا مع والدها في طفولتها
شيرين رضا
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الفجر الفني
 
نشر الناقد محمود عبدالشكور، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة نادرة للفنانة شيرين رضا مع والدها الفنان ومصمم الاستعراضات الراحل محمود رضا.

وظهرت شيرين في طفولتها بشعر أشقر قصير، ووالدها يحملها وهما ينظران للكاميرا.
شاهد .. شيرين رضا مع والدها في طفولتها
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