ريشي كابور يرد على إشاعات تغيير لون شعره بسبب مرضه
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:26 مالفجر الفني
قام ريشي كابور، بالرد على الإشاعات حول تغيير لون شعره من الأبيض إلى الرمادي، وصرح إن هذا التغير بسبب دوره بشخصية "شارما جي" لفيلمه القادم وأنه ليس بسبب المرض أو العمر او غيره من إشاعات منتشرة.
ونشر "كابور" عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورا له قائلآ: "هذه هي الصورة النهائية لشخصية "شارما جي" لفيلمي القادم من إنتاج هاني تريهان، ومن إخراج هيتيش بهاتيا، وعندما ينتهي الفيلم سوف أعود إلى لون الشعر الآصلي قريبآ" .
يذكر أن ريشي كابور، حاليا مصاب بمرض السرطان و متواجد في نيويورك لتلقي العلاج اللازم وسوف يعود عندما يتعالج بشكل كلي.
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