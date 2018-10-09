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حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:21 م
حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
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أحمد الهواري
 

عاد حسن شحاتة المدير الفني التازيخي للمنتخب الوطني والمستشار الفني لنادي ماورڤيرك النمساوي إلى أرض الوطن مساء اليوم بعد رحلة بعد رحلة إستغرقت بضعة أيام في العاصمة النمساوية فيينا والتي قام خلالها بتوقيع عقد مع النادي النمساوي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية النمساوي والمملوك لرجل الأعمال المصري مصطفى النمر.



عودة "المعلم" إلى مصر تأتي بشكل مؤقت لإنهاء إرتباطته في القاهرة ومن ثم العودة إلى العاصمة النمساوية فيينا في غضون أيام لمزاولة مهام عمله الجديد والإقامة في فيينا.



وكان المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر الأول قد توجه إلى النمسا الأسبوع الماضي لتوقيع العقد الذي بمقتضاه يصبح شحاتة مستشارا فنيا لماورفيرك وهو المنصب الذي سبق للمعلم أن شغله في وقت سابق مع فريق ميونيخ 1860 الألماني.

حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك
المزيد عن: مورڤيرك مصطفى النمر حسن شحاته حسن شحاتة
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