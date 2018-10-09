حسن شحاتة يعود للقاهرة بعد التوقيع الرسمي لمورڤيرك

عاد حسن شحاتة المدير الفني التازيخي للمنتخب الوطني والمستشار الفني لنادي ماورڤيرك النمساوي إلى أرض الوطن مساء اليوم بعد رحلة بعد رحلة إستغرقت بضعة أيام في العاصمة النمساوية فيينا والتي قام خلالها بتوقيع عقد مع النادي النمساوي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية النمساوي والمملوك لرجل الأعمال المصري مصطفى النمر.









عودة "المعلم" إلى مصر تأتي بشكل مؤقت لإنهاء إرتباطته في القاهرة ومن ثم العودة إلى العاصمة النمساوية فيينا في غضون أيام لمزاولة مهام عمله الجديد والإقامة في فيينا.







