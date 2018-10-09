"عمال مصر" يحتفلون بانتصارات أكتوبر (صور)

انطلقت منذ قليل، احتفالية العمال بذكري حرب أكتوبر المجيدة، برعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصرواتحاد شباب العمال والهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بالمسرح الكبير.





وحضر الاحتفالية خالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وإبراهيم هيكل رئيس النقابة العامة للاتصالات، وعبدالفتاح فكري رئيس نقابة العاملين بالسكك الحديدية، والسعيد النقيب رئيس النقابة العامة بالإنتاج الحربي، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، وعدد من الرجال العسكريين الذين اشتركوا في حرب أكتوبر.





وأحيى الشاعر فتحي نور الدين، الاحتفالية بكلمات عن ذكرى الحرب وجنود مصر البواسل.