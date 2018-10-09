"الوزراء": مقترح تقليص ساعات العمل لايحقق الهدف المرجو منه

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم اليوم مناقشة مقترح تقليص عدد أيام العمل، ورئيس الوزراء أحاله منذ للجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لبحث تقليص أيام العمل بالوزارات ودواوين المحافظات بشرط ألا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وألا تتأثر الأجور.





وأضاف "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد دراسة هذا المقترح اللجنة خلصت إلى أنه لايحقق الهدف المرجو منه وغير مجدي، والذي كان يهدف لتقليل النفقات، وبعد دراسته واستطلاع رأي الجهات الحكومية والوزرات المختلفة معظم الوزارات والمحافظات التى تم استطلاع رأيها رفضت، حيث أن 86% من الوزارات، و88 % من المحافظات رفضوا هذا المقترح.



