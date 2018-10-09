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"الوزراء": مقترح تقليص ساعات العمل لايحقق الهدف المرجو منه

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:01 م
الوزراء: مقترح تقليص ساعات العمل لايحقق الهدف المرجو منه
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رقية جمال
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم اليوم مناقشة مقترح تقليص عدد أيام العمل، ورئيس الوزراء أحاله منذ للجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ لبحث تقليص أيام العمل بالوزارات ودواوين المحافظات بشرط ألا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وألا تتأثر الأجور.

وأضاف "سعد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه بعد دراسة هذا المقترح اللجنة خلصت إلى أنه لايحقق الهدف المرجو منه وغير مجدي، والذي كان يهدف لتقليل النفقات، وبعد دراسته واستطلاع رأي الجهات الحكومية والوزرات المختلفة معظم الوزارات والمحافظات التى تم استطلاع رأيها رفضت، حيث أن 86% من الوزارات، و88 % من المحافظات رفضوا هذا المقترح.

وتابع، أن اللجنة اقترحت وضع حلول بديلة، مثل تحريك ساعات العمل لتصبح من 8-4 بدلًا من 9-5، مع تجميع الساعة الإنصراف المبكرة للأم المرضعة وذوي الاحتياجات الخاصة وأخذ يوم كامل أجازة بدلًا منها.
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