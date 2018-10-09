ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"الشؤون الاقتصادية" يناقش التقرير الربعي الثاني لـ"رؤية 2030"

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:49 م
الشؤون الاقتصادية يناقش التقرير الربعي الثاني لـرؤية 2030
محمد بن سلمان
طباعة
 

                                       

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

 

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها: العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن تقرير الربع الثاني من العام الجاري لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

 

تضمن العرض تفصيلاً حول التقدم المحرز على مستوى رؤية المملكة 2030، وعلى مستوى البرامج التنفيذية لتحقيق الرؤية، إلى جانب الاستنتاجات الاستراتيجية التي جرى تحديدها خلال الربع الثاني، إضافة إلى ترتيب المخاطر حسب الأولوية وتحليل الأثر المحتمل، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

المزيد عن: محمد بن سلمان سلمان المملكة العربية السعودية الملك سلمان الملك السعوديه السعودية الرياض اليوم اخبار السعودية مباشر اخبار السعودية اليوم عاجل اخبار السعودية اليوم اخبار السعودية الان أخبار المملكة أخبار السعودية عاجل أخبار السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
6
x
15:00
0
مركز شباب تلا
إنبي
3
x
18:00
0
شبان المسلمين قنا
بيراميدز
-
x
21:00
-
طنطا‏
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 8:10:16 PM