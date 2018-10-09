"الشامبو" بوابتها نحو الإبداع.. أمنية تبتكر خامة جديدة للرسم: الفن بيطلع من أقل حاجة

تطلق العنان لفرشاتها على الساحة بمرونة، فتنسج خيوطًا من الفن المتجدد الذي تسعى من خلاله لإضفاء لمستها الخاصة التي تميز موهبتها عن كل من حولها، ومع كل محطة تعيق حلمها تخرج أكثر إصرارًا على الإبداع، فمن نقطة السقوط الأولى التي تعرضت لها تمكنت من النهوض مجددًا والاستمرار في إثبات قدراتها التي لم يعترف بها الآخرون يومًا.





"ياريت كل الناس تصدق أحلامها حتى لو غيرهم مصدقهاش".. بهذه العبارة وصفت أمنية وائل، ذات الثمانية عشر عامًا، مدى إصرارها على تحقيق حلمها بالمساهمة في تطوير الفن نحو الأفضل والأحدث باستمرار، فبالرغم من أن "غير لائق" كانت النتيجة الصادمة لها بعدم قبولها في كلية الفنون الجميلة، والتحاقها بكلية التربية التي تتعارض تمامًا مع رغباتها؛ إلا أن الفنانة الصغيرة كانت أكثر إيمانًا بقدراتها الإبداعية التي ورثتها عن والدها، فمن رحم موهبتها خرجت بطريقة مبتكرة للرسم تميزها عن بقية فناني عصرها.



