"ON E" تطرح برومو برنامج وائل الإبراشي.. وتكشف موعد عرضه (فيديو)
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:47 مهدى عبدالرازق
عرضت فضائية "on e"، البرومو الخاص ببرنامج "كل يوم" تقديم الإعلاميين وائل الإبراشي، وخلود زهران.
حيث مقرر بدء عرض البرنامج يوم 13 أكتوبر المقبل، في الساعة التاسعة مساءً.
وكانت شركة إعلام المصريين المالكة لشبكة قنوات أون، أعلنت أن الإعلامى الكبير وائل الإبراشى انضم إلى نجومها الكبار، وسيقدم برنامج "كل يوم" على قناة أون E خلال شهر أكتوبر.
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