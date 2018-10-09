"ON E" تطرح برومو برنامج وائل الإبراشي.. وتكشف موعد عرضه (فيديو)

عرضت فضائية "on e"، البرومو الخاص ببرنامج "كل يوم" تقديم الإعلاميين وائل الإبراشي، وخلود زهران.





حيث مقرر بدء عرض البرنامج يوم 13 أكتوبر المقبل، في الساعة التاسعة مساءً.



