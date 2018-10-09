بروتوكول تعاون بين "الشباب والرياضة" ومؤسستي مصر الخير أجيال مصر لنشر القيم الإيجابية

وقعت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مذكرة تجديد بروتوكول مشروع "قيم وحياة" للمرة الثالثة حيث يهدف بشكل عام إلى نشر مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطن وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والأستاذة دينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بمصر الخير والدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر بمقر وزارة الشباب والرياضة.

تم إطلاق مشروع قيم وحياة عام 2015 واستهدف حينها 5 محافظات، ثم امتدت أنشطة المشروع لتضم 13 محافظة وصولا إلى 27 محافظة، وذلك بتنفيذ مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر وبالشراكة وتحت رعاية العديد من الوزارات والجهات الحكومية والغير حكومية على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة والاتصالات والتنمية المحلية والتخطيط والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الأهلي المصري. ويهدف المشروع لنشر الصفات الإنسانية بالمدارس والطلاب المصريين، كما يهدف الحدث تجديد البروتوكول للعام الثالث على التوالي.

يسعى المشروع إلى إحياء العديد من القيم الإنسانية التي أوشكت على الإندثار بسبب العولمة والتكنولوجيا وتفكك عناصر الأسرة الواحدة وذلك من خلال نشر قيم السلام والمحبة والسعادة والإحترام والنزاهة والبساطة والصدق والتعاون والتواضع والإتحاد والمسئولية.

وعبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن المبادرة بأنها ستتواجد بجميع المحفاظات بمجهودات مشتركة من مؤسسة مصر الخير و مؤسسة اجيال مصر و قريبا ستطلق الوزارة تطبيق على الهواتف للإطلاع على جميع اخبار و انجزات هذه المبادرة و غيرها.

كما أكد فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ان مهمتنا ان يتعلق الشباب بمراكز الشباب و عملنا يتمحور على كيفية خلق علاقة حب بينه و بين مراكز الشباب. قيم الحياة مبادرة ليست توعوية فقط بل تقدم نشاطات على ارض الواقع.

كما صرح الدكتور محمد رفاعي رئبس مجلس امناء مؤسسة أجيال مصر ان قيم و حياة تهتم ب١١ قيمة إنسانية حددتهم اليونسكو ترتبطت بتنمية الإنسان بغض النظر عن لونه، شكله او مستواه المجتمعي.

والجدير بالذكر أن البروتوكول يعمل من خلال خطة عمل تتضمن حملات للتوعية والمشاركة المجتمعية مرورا بتدريب المتطوعين لتمكينهم من المهارات التي تمكنهم من نشر الوعي بالقيم الأكثر استحقاقا وذلك من خلال إنشاء مراكز تطوع "قيم وحياة" على مستوى 27 محافظة والتي من المقرر أن تمثل نواة لتدعيم هدف البروتوكول من خلال نشر القيم الأخلاقية واستخدام عدد من آليات التنفيذ والتواصل الشخصي والإليكتروني.

ويعتبر أهم انجازات المشروع على مدار العام الاول والثاني هو تدشين 30 مبادرة مجتمعية تبث القيم والاخلاق يقوم عليهم الشباب الذي تم تدريبهم على تلك القيم، هذا بجانب تقديم أنشطة المشروع في اكثر من 140 مدرسة عامة ومجتمعية ليصبح أطفال اليوم هم نواة الغد وثماره.