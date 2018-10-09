صدى- السعودية| "STC" تفوز بـ"أفضل مشغل في الشرق الأوسط"

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فازت الاتصالات السعودية "STC" ممثلة بقطاع الأعمال، بجائزة "أفضل تجارب للعملاء" بقطاع الاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات في الشرق الأوسط، الذي أقيم مؤخراً في مدينة دبي.

وبذلك تحصل "STC" على الجائزة للعام الثاني على التوالي، بعد تحقيقها لكافة المعايير والشروط.

وتم ذلك من خلال المنهجية التي تم تطبيقها لعملاء قطاع الأعمال وسط منافسة مع المشغلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعزز الجائزة الالتزام بأحد قيم الشركة وهي "العميل أولاً"، من خلال المتابعة المستمرة مع العميل وقياس تجربة العميل بدقة، وربط النتائج بالأداء السنوي للموظفين.

المصدر:- صحيفة صدى