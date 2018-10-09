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فقرة تأهيلية لـ"فرجاني ساسي" في مران الزمالك

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:22 م
فقرة تأهيلية لـفرجاني ساسي في مران الزمالك
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رامي بشاي
 

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، فقره تأهيلية إضافية لفرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وذلك علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.


حيث قام ساسي بأداء تدريبات بالركض حول الملعب عقب أدائه التدريبات برفقه زملائه، وذلك من أجل رفع معدل اللياقة للاعب بشكل أكبر بعد شعوره ببعض الاجهاد.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق مركز شباب منية سمنود يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مباريات بدور ال 32 لكأس مصر.

المزيد عن: مركز شباب منية سمنود كورة فرجاني رياضة الزمالك
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