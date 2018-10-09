طريقة تحضير حلى القهوة

المقادير

- سمن نباتي : نصف كوب

- الزيت النباتي : نصف كوب

- سكر البودرة : نصف كوب

- الكاكاو : 3 ونصف ملعقة كبيرة

- قهوة سريعة الذوبان : نصف ملعقة كبيرة

- دقيق : 3 اكواب

- ماء الزهر : نصف ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. اخلطي في وعاء السمن مع الزيت، السكر البودرة، الكاكاو والقهوة بواسطة يديك.

2. زيدي الدقيق وماء الزهر واخلطي من جديد حتى تحصلي على مزيج متجانس ناعم.

3. شكّلي حبات صغيرة تشبه حبة القهوة وأحدثي خطاً على كل حبة بواسطة سكين حاد.

4. صفّي القطع على صينية فرن معلّفة بورق زبدة، غطّيها وأدخليها إلى الثلاجة لحوالي 5 دقائق.

5. حمّي الفرن على درجة متوسّطة واخبزي الحلى لحوالي 15 دقيقة حتى تتحمّر قليلاً.