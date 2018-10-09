سداسي الأولمبي يشارك في مران الأهلي اليوم

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة انتظام لاعبي المنتخب الأوليمبي.





وكان شوقي غريب قد وافق على مشاركة لاعبي منتخب مصر الأوليبمي مع أنديتهم في مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.





ويضم منتخب مصر الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي وهم محمود الجزاء وأكرم توفيق وكريم "نيدفيد" وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي.



