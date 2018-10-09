كيف تظهر للفتاة إعجابك بها؟

نقدم لك طريقة التخلص من الخجل والاعتراف بحبك للفتاة التي تحلم بالعيش معها وتريد أن تشاركك كل تفاصيل حياتك، وفقا لموقع "mensxp".





الراجل الخجول مش محبوب

إن الشعور بالخجل علامة على عدم الثقة بالنفس، وهذا أمر بعيد المنال بالنسبة للنساء اللاتي يبحثن عن شىء أكثر أهمية، لذلك حاول أن تتخلي عن هذا الخجل وتظهر بمظهر الواثق من نفسه أمامها.





الاتصال بالعين مهم

إذا كانت فتاة أحلامك تجلس أمامك فحاول أن تتواصل معها بالنظرات، ورغم أن الكلام قد يبدو بسيطًا، إلا أن الشخص الخجول يصعب عليه الاتصال بالعين مع الآخرين، لذا حاول أن تدرب نفسك على ذلك حتى تحصل على انتباهها.





ابتسم في وشها

الابتسام هي طريقة أخرى لجذب انتباهها أيضًا، فلا تخف من ذلك واجعل الفتاة تشعر أنك مهتم بها حقًا، فقط من خلال الابتسامة، خاصة أثناء قيامك بالنظر فى عينيها، لأن ذلك يجعلها تشعر بأنك ترغب فى التحدث معها.





قرب منها بثبات

بمجرد إنشاء اتصال جيد بالعين وشعورك من خلال قراءة لغة جسدها تقبلها للأمر، فهذا يعني أنه حان الوقت للتقرب منها ومحادثتها، ولا تتردد في اتخاذ هذا القرار وتوجه نحوها بدون خوف، وهنا تكون أهم خطوة وهي الاعتراف بالحب.