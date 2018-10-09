10 أسباب لشعورك الدائم بالإرهاق والتعب.. أبرزها قلة النوم!

إذا كنتِ تعانين دائمًا من التعب المتكرر وعدم امتلاك الطاقة اللازمة لإنجاز جميع أمورك بشكل سليم، نُقدم لكِ ذلك هذا المقال بعض الأسباب الشائعة للشعور بالتعب والإرهاق، وبعض الأمور التي يجب فيها زيارة الطبيب تعرفي عليها الآن.





سوء التغذية

اتباع النظام الغذائي السليم يُعد حجر الأساس في بناء جسم متوازن، ويساعد على مكافحة جميع أنواع الأمراض. فمن أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب والإرهاق سوء التغذية، لذلك يجب اختيار مزيج صحي متوازن لتوفير كل العناصر المفيدة للجسم. وتجنبي عزيزتي خفض السعرات الحرارية بشكل جذري، حتى لو كان هدفك هو فقدان الوزن، للحفاظ على مستويات الطاقة الخاصة بك.





اضطرابات الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة وتقع في أسفل العنق، ويسبب فرط نشاطها (زيادة إفراز الهرمونات) الشعور بالتعب و الإرهاق الشديد، وبعض الأعراض الأخرى مثل ارتفاع معدل ضربات القلب، وعدم تحمل الحرارة، والقابلية للتعب في أثناء الأنشطة العادية. والبالغون هم الأكثر عرضة للإصابة بها ويمكن للأعراض أن تظهر بشكل بسيط أو لا يمكن ملاحظتها، ويتم اكتشاف مشاكل الغدة الدرقية بسهولة من خلال اختبار صغير للدم.





قلة النوم

تؤثر قلة النوم بشكل سلبي علي صحة الإنسان، إذ يحتاج الشخص البالغ إلى 7 ساعات نوم تقريبًا ويقوم جسمك بأشياء كثيرة خلال النوم، بما في ذلك إفراز الهرمونات التي تنظم عملية الأيض (عملية حرق السعرات الحرارية)، لذلك فإن تقليل ساعات النوم الموصى بها كل ليلة لا يرتبط فقط بالإرهاق، ولكنه أيضًا له نتائج صحية ضارة والنتيجة في المحصلة هي التعب والأثر الخطير على الأداء اليومي.





الشعور بالقلق

في بعض الأحيان، يكون الشعور بالقلق أمرًا طبيعيًا، ولكن بعض الذين يعانون منه بشكل مستمر لا يمكنهم السيطرة عليه لدرجة التأثير على مهام حياتهم اليومية، فإنهم عادة ما يكونون مصابين باضطرابات القلق، المُصاحبة لبعض الأعراض، مثل الشعور بالعصبية والتوتر والضعف العام والتعب المستمر، وأشارت بعض الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق، لذلك انتبهي عزيزتي.





الضغط النفسي

المواقف الحياتية المختلفة بما فيها ضغوط العمل والمشكلات المادية واضطراب العلاقات الأسرية، ونمط الحياة الروتيني بشكل عام من أسباب الضغط النفسي الذي يُصيب الإنسان. في بعض الأحيان يكون الضغط النفسي صحيًّا إذ يجعلنا أكثر يقظة وقابلية على الأداء بشكل أفضل في المهام، ولكن استمراره يسبب الإعياء الجسدي والعاطفي والإرهاق ومن الممكن أن يؤدي إلي الإصابة بالاكتئاب.





قصور القلب

يُعد قصور القلب سببًا رئيسيًّا للشعور الدائم بالتعب والإرهاق، وغالبًا ما يتجاهله البعض خاصة النساء، إذ يجعلك أكثر عُرضة للتعب طوال الوقت وأقل قدرة على التحمل. وهناك بعض الأعراض الأخرى مثل ألم الصدر والدوخة والإغماء وضيق التنفس، لذلك من المهم التحدث مع طبيبك حول جميع الأعراض التي تعانين منها.





قلة شرب الماء

يحتاج جسمك عزيزتي إلى الماء لأداء وظائفه بشكل أفضل، وبما أن الماء يُشكل نسبة 50% - 60% تقريبًا من وزنك، فإنكِ دائمًا بحاجة إلى شربه بكميات مناسبة، لتعويض ما يتم فقده في أثناء عمليات الإخراج الطبيعية مثل البول والتعرق والتنفس، حتى لو كنتِ جالسة دون بذل أي مجهود أو دون ممارسة الرياضة. وقد أوضحت بعض الدراسات أن الجفاف الناتج عن نقص الماء يستهلك طاقة الجسم بشكل ملحوظ ، ما يؤدي إلى شعورك بالتعب والإعياء.





انقطاع النفس النومي

تحدث حالة توقف التنفس في أثناء النوم نتيجة لارتخاء عضلات الحلق بشكل متقطع وانسداد مجرى الهواء بشكل مؤقت، وغالبًا يكون مُصاحبًا للشخير بصوت مرتفع، ويُعد التعب اليومي والإرهاق طوال النهار من أبرز أعراض انقطاع النفس النومي.





تناول الأدوية بكثرة

تناول الأدوية بكثرة دون الرجوع إلى الطبيب يسبب العديد من المخاطر على جسمك، ويؤدي إلى حدوث خلل في النشاطات الحيوية التي يقوم بها، ما يؤثر بشكل سلبي على صحتك ونظام نومك مسببًا لكي الشعور بالتعب الدائم، وهناك بعض الأدوية الشائعة التي تزيد من هذا الشعور، مثل مُسكنات الألم، ومضادات الهيستامين، وبعض مضادات الاكتئاب.





نقص فيتامين "د"