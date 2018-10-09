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الذهب يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9/10/2018

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:28 م
الذهب يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9/10/2018
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الفجر الاقتصادى
 
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو جنيهان ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 593 جنيهًا مقابل 595 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 508 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 678 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4754 جنيهًا.
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