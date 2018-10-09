الذهب يواصل التراجع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9/10/2018
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:28 مالفجر الاقتصادى
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو جنيهان ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 593 جنيهًا مقابل 595 جنيهًا أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 508 جنيهات، والجرام عيار 24 إلى نحو 678 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4754 جنيهًا.
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم