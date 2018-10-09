تعيين ياسر نصيف رئيسا تنفيذيا لنادي الاتحاد
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:27 ممنى العوضي
أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة نواف المقيرن، عن تعيين ياسر نصيف رئيسا تنفيذيا للنادي ومنحه كافة الصلاحيات.
وقال النادي عبر بيان له: "في إطار العمل التنظيمي القائم من مجلس إدارة النادي ليتواكب مع النقلة النوعية التي تعيشها المملكة، قرر مجلس الإدارة استحداث منصب الرئيس التنفيذي للنادي".
ويسعى المقيرن، رئيس نادي الاتحاد، للعمل على إعادة هيكلة العميد من أجل العودة للبطولات والإنجازات وتخطي تعثر الفريق الأول في المباريات الماضية.
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