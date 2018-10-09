تعيين ياسر نصيف رئيسا تنفيذيا لنادي الاتحاد

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة نواف المقيرن، عن تعيين ياسر نصيف رئيسا تنفيذيا للنادي ومنحه كافة الصلاحيات.





وقال النادي عبر بيان له: "في إطار العمل التنظيمي القائم من مجلس إدارة النادي ليتواكب مع النقلة النوعية التي تعيشها المملكة، قرر مجلس الإدارة استحداث منصب الرئيس التنفيذي للنادي".



